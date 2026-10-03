Подполье: Fire Point практически перестала существовать как единая структура ТАСС: украинская Fire Point почти перестала существовать как единая структура

Москва3 окт Вести.Удары со стороны России привели к тому, что украинский производитель дронов Fire Point практически перестал существовать как единая структура, пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Наши источники сообщают, что из-за ударов ВС РФ Fire Point практически перестала существовать как единая структура… Теперь их главная задача уже не в том, чтобы наращивать выпуск, а в том, чтобы выжить отметили в подполье

Согласно заявлению, теперь Fire Point стала сетью из 70 мелких мастерских, где вручную собирают компоненты.

По данным представителя подполья, темпы производства дронов заметно замедлены, а их стоимость выросла из-за проблем с логистикой.

Ранее сообщалось, что за последние два года компания Fire Point получила от украинских властей 107,4 млрд гривен на производство дронов.