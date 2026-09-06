Москва6 сен Вести.Расчеты БПЛА центра "Рубикон" сбили украинский дрон Raybird-3, после чего его запуски прекратились. Об этом рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА с позывным Кадет.

"Рубикон" вносит огромный вклад в продвижение подразделений ВС РФ, в освобождение территорий Донбасса, Запорожья и Херсона.

Raybird-3 в открытых источниках [стоит] $450 000 — это вражеский ударник. Это был единственный раз, наверное, когда они его запускали. Либо это было просто его испытание, но больше мы их не встречали сообщил Кадет

Он также отметил, что бойцы центра могут заменить друг друга, поскольку ознакомлены не только со своим профилем.

Наводчик также может заменить и оператора, и сапера, и инженера. И инженеры тоже, конечно, могут сами летать, потому что у нас все универсальные солдаты пояснил он

Ранее БПЛА Raybird были обнаружены во время атаки украинских боевиков на одну из крупнейших электростанций в ДНР.