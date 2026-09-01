В МИД России сообщили о завершении миссии посла Келина в Лондоне

МИД РФ сообщил о завершении миссии посла Келина в Лондоне В МИД России сообщили о завершении миссии посла Келина в Лондоне

Москва1 сен Вести.Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою миссию в Лондоне. Об этом объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По заявлению Захаровой, с функционированием посольства России "все нормально".

И с Андреем Келиным все хорошо - все идет планово. Андрей Владимирович завершил планово свое пребывание на посту посла сообщила официальный представитель МИД РФ

Дипломат добавила, что тема завершения миссии Келина активно освещалась в британской прессе. Захарова уточнила, что назначение нового посла России в Великобритании является прерогативной президента РФ, поэтому министерство не будет давать свои комментарии на этот счет.

По ее словам, о назначении преемника сообщат в надлежащий момент.

Ранее в конце августа Захарова призвала Великобританию отказаться от враждебной линии.