Москва1 сенВести.Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою миссию в Лондоне. Об этом объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По заявлению Захаровой, с функционированием посольства России "все нормально".
И с Андреем Келиным все хорошо - все идет планово. Андрей Владимирович завершил планово свое пребывание на посту посласообщила официальный представитель МИД РФ
Дипломат добавила, что тема завершения миссии Келина активно освещалась в британской прессе. Захарова уточнила, что назначение нового посла России в Великобритании является прерогативной президента РФ, поэтому министерство не будет давать свои комментарии на этот счет.
По ее словам, о назначении преемника сообщат в надлежащий момент.
Ранее в конце августа Захарова призвала Великобританию отказаться от враждебной линии.