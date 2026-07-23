Спор Венецианской биеннале с ЕК из-за России сравнили с басней о волке и ягненке Президент Венецианской биеннале сравнил спор из-за России с басней о волке

Москва23 июл Вести.Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко нашел сходства между спором фонда с Европейской комиссией из-за участия России с басней античного поэта Федра о волке и ягненке. Слова Буттафуоко приводит РИА Новости.

В басне Федра волк придумывает предлоги, чтобы съесть ягненка: сначала он обвиняет его в том, что тот мутит воду в ручье, при этом стоя выше по течению, а затем – в том, что ягненок якобы обругал волка полгода назад, хотя детеныш тогда еще не родился.

Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни "Волк и ягненок"… Не имея реальной мотивации выступать против международной художественной выставки, Европейская комиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль сказал Буттафуоко в ходе презентации программы кинофестиваля

Президент Фонда Венецианской биеннале подчеркнул, что Еврокомиссия уже давно приняла решение о прекращении финансирования биеннале, а юридические аргументы стали лишь предлогом. В конце речи Буттафуоко в шутку предположил, что во всем виноват отец худрука Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы, так как в басне волк съедает ягненка из-за конфликта с отцом детеныша.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за допуска России к участию. Руководство Венецианской биеннале намерено оспорить решение Европейского союза, сообщила газета Il Fatto Quotidiano.