Москва15 июл Вести.Итальянская государственная телерадиокомпания RAI планирует закрыть передачу президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко из-за его решения не запрещать участие РФ в выставке. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации источника, официально это решение объясняется передачей утреннего слота под другие проекты.

Ранее сообщалось, что в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон. В течение нескольких дней на площадке проходили выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Павильон открылся в формате предпоказа по приглашениям и работал до 8 мая, а потом записанные выступления показали широкой публике на больших экранах.

Как сообщалось, американский актер и по совместительству директор театрального отделения Венецианской биеннале Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале искусств. Позже он сообщил, что ему очень понравилась организация художественного пространства.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2022 года. Ее возвращение вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины.