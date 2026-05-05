Москва5 мая Вести.Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко выступил за открытость выставки для всех стран. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил, почему президент Венецианской биеннале оставил в программе фестиваля неудобные страны.

Смысл … был очень прост. Он сказал, что вот за 30-летие правления Медичи в Италии были войны, террор, уничтожение соперников. И в это время рождалось великое искусство. Это время Микеланджело, Леонардо да Винчи и других гениев Возрождения … А в Швейцарии 500 лет был покой, мир и порядок. И швейцарцы изобрели только часы с кукушкой. "И вот я не хочу", – сказал он, – "чтобы биеннале превратилась в часы с кукушкой. А я хочу, чтобы в ней участвовали неудобные страны, это вызовет другое напряжение художественного уровня, да, это вызовет другое напряжение творчества" передал слова Буттафуоко спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Ранее Михаил Швыдкой заявил, что лишение Еврокомиссией гранта в размере двух миллионов евро некритично для Венецианской биеннале.