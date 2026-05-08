Уиллем Дефо заявил, что ему понравился павильон России на Венецианской биеннале Уиллем Дефо: мне очень понравился павильон России на биеннале в Венеции

Москва8 мая Вести.Американский актер и по совместительству директор театрального отделения Венецианской биеннале Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале искусств. Он сообщил в интервью ИС "Вести", что ему очень понравилась организация художественного пространства.

Да, мне очень понравилось, спасибо сказал актер

Также Дефо, который по совместительству является директором театрального отделения Венецианской биеннале, прокомментировал скандал вокруг российского павильона.

Да, я знаю [о скандале]. Я слежу за всем происходящим, наблюдаю за ситуацией и стараюсь увидеть ее с разных сторон подчеркнул Дефо

Ранее сообщалось, что Евросоюз может приостановить или расторгнуть соглашение о финансовой поддержке Венецианской биеннале, если организаторы мероприятия не смогут объяснить участие России в выставке до воскресенья, 10 мая.

Италию обвинили в неуважении к ЕС из-за допуска России на биеннале. По мнению Еврокомиссии, проведение выставки с участием РФ нарушает антироссийские санкции.