Москва31 авгВести.Вице-премьер России Александр Новак дал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго поручение усилить контроль цен на независимых автозаправках, сообщается на сайте правительства.
Новак провел заседание штаба, в ходе которого обсудил ситуацию на топливном рынке страны.
Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегментеуказывается в сообщении
Как отмечает кабмин, ситуацию на топливном рынке мониторит ФАС, уделяя особое внимание недопущению нарушений антимонопольного законодательства.