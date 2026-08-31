Новак: Минэнерго и ФАС поручено усилить контроль цен на независимых заправках

Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС Новак: Минэнерго и ФАС поручено усилить контроль цен на независимых заправках

Москва31 авг Вести.Вице-премьер России Александр Новак дал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго поручение усилить контроль цен на независимых автозаправках, сообщается на сайте правительства.

Новак провел заседание штаба, в ходе которого обсудил ситуацию на топливном рынке страны.

Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте указывается в сообщении

Как отмечает кабмин, ситуацию на топливном рынке мониторит ФАС, уделяя особое внимание недопущению нарушений антимонопольного законодательства.