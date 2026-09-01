Москва1 сенВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к Воронежу, сообщил в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из пригородных районов повреждено остекление здания сельхозпредприятия, произошло возгорание травыговорится в заявлении
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Кроме того, Александр Гусев подчеркнул, что на территории Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.