На подлете к Воронежу сбит БПЛА, возник пожар

ПВО сбила беспилотник на подлете к Воронежу На подлете к Воронежу сбит БПЛА, возник пожар

Москва1 сен Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к Воронежу, сообщил в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из пригородных районов повреждено остекление здания сельхозпредприятия, произошло возгорание травы говорится в заявлении

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Кроме того, Александр Гусев подчеркнул, что на территории Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.