Рябков заявил, что иранский вопрос остается самым острым для БРИКС Рябков: ситуация вокруг Ирана является для БРИКС самым острым вопросом

Москва8 сен Вести.Ситуация вокруг Исламской Республики Иран остается наиболее острым вопросом в политическом плане для БРИКС. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России, шерпа в этой организации Сергей Рябков.

По его словам, представители стран внутри объединения могут потратить много времени на обсуждение этой темы.

По Ирану ситуация осложняется тем, что внутри БРИКС… есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении того, что предпринимается Тегераном и предпринималось за последнее время сказал Рябков

В августе глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что иранские власти в ближайшее время собираются присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС. По его словам, НБР является главным результатом совместной работы стран-участниц объединения.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в БРИКС стягиваются экономики мирового большинства.