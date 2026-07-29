Трамп: США не хотят продлевать торговое соглашение с Канадой и Мексикой Трамп не желает продлевать торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не ставит перед собой задачу добиться обязательного продления Cоглашения о торговле США с Канадой и Мексикой (United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), сообщает телеканал Fox News.

Мне все равно. Я не особо хочу продлевать соглашение. Оно имеет большее значение для Канады и Мексики, чем для США. Дело вот в чем: мы нужны Мексике и Канаде. А вот нам они не нужны. Для них это соглашение важнее, чем для нас заявил Трамп в эфире телеканала Fox News

Соглашение о торговле между США, Канадой и Мексикой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле.