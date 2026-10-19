Трамп выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америка

Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико Трамп выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америка

Москва19 окт Вести.Штат Нью-Мексико следует переименовать в Нью-Америка. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Нью-Мексико следует немедленно сменить название на Нью-Америка. Мы - не Мексика, мы - Соединенные Штаты Америки написал американский лидер

По мнению главы Белого дома, переименование штата может повысить его ценность и престиж, а также увеличить доходы местного населения.

Ранее Трамп заявил о необходимости переименовать один из океанов - Атлантический или Тихий.

До этого в августе американский президент подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады в озеро Америка.