Президент США намерен поменять название Атлантического или Тихого океана Трамп хочет изменить название одного из океанов

Москва11 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп намерен переименовать один из океанов - Атлантический или Тихий.

Президент США хочет сменить название одного из океанов на "океан Трампа" или "океан Америк" до того, как покинет свой пост.

Нам нужно это сделать, пока я не ушел. Я считаю, что у нас должен быть океан, и нам нужна великая река. Но я не собираюсь менять название Миссисипи. Я люблю Миссисипи отметил Трамп

Ранее сообщалось, что Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт в штатах демократов.

По некоторым данным, он согласен разблокировать около 16 миллиардов долларов для строительства тоннеля под рекой Гудзон в обмен на переименование в свою честь вокзала Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне.