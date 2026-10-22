Москва22 окт Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался к Google с просьбой переименовать Атлантический океан в океан Трампа, однако глава компании Сундар Пичаи ответил отказом. Об этом написала британская газета The Guardian.

В выступлении перед сторонниками в штате Южная Каролина американский лидер поделился своим желанием дать новые названия реке и океану.

Мы ищем реку, мне хотелось бы крупную. А из океанов мне нравятся только два — Атлантический и Тихий. Я не собираюсь называть ни Трампом, ни Америкой ни один другой океан, кроме этих двух. Так что мы всерьез присмотрелись к Атлантическому океану, и я позвонил в Google Maps, они отлично справились с (переименованием – прим. ред.) озера (Онтарио в озеро Америка – прим. ред.), просто великолепно. И я поговорил с потрясающим человеком — Сундаром ... Он блестящий человек, (сооснователь Google – прим. ред.) Сергей (Брин – прим. ред.) и Сундар — гениальные люди. Я сказал: "Сундар, я подумываю об Атлантическом океане. Ты сможешь с этим справиться?" (Глава Google ответил – прим. ред.) "Нет, нет, нет. На этот раз я этого не сделаю. Вы же знаете, они омывают очень много стран. Пожалуйста, не просите нас об этом". Так что я, наверное, откажусь рассказал американский лидер

По утверждению главы Белого дома, в корпорации "еще не отошли" от переименования Мексиканского залива в Американский.

Мне отказаться? Думаю, давайте оставим Атлантический океан, да? Тихий океан — мы назовем его Американским океаном? Как, по-вашему, отреагирует Европа? Думаете, им это понравится? Европа будет в восторге, да? (Председатель Еврокомиссии – прим. ред.) Урсула (фон дер Ляйен – прим. ред.) позвонит и будет благодарить пошутил Трамп, обращаясь к сторонникам

Ранее американский лидер подписал указы, согласно которым Мексиканский залив и озеро Онтарио были переименованы в Американский залив и озеро Америка соответственно.

Распоряжения изменяют порядок упоминания этих мест федеральным правительством США и на выпускаемых в стране картах. Однако преемники Трампа на посту президента могут подписать указы, отменяющие эти изменения.