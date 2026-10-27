Трамп снова хочет переименовать Атлантический океан Трамп заявил, что хочет переименовать Атлантический океан в Американский

Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп предложил новый вариант переименования Атлантического океана. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Миссисипи.

Я подумываю об Атлантическом океане. Мы назовем его Американский океан. Думаю, Европа будет ужасно рада сказал Трамп

На прошлой неделе американский лидер рассказал, что попросил Google переименовать на их картах Атлантический океан в океан Трампа, но глава компании Сундар Пичаи отказал ему.

Трамп отметил, что у США уже есть озеро и залив, имея в виду озеро Онтарио и Мексиканский залив, переименованные по инициативе администрации Трампа в озеро Америка и Американский залив. Теперь нужно переименовать реку и океан, добавил Трамп, не уточнив, о какой именно реке идет речь. Вместе с тем президент США пообещал, что никогда не изменит название реки Миссисипи.

Ранее Трамп пошутил о реакции Европы на возможное переименование Тихого океана.