Москва27 октВести.Президент США Дональд Трамп предложил новый вариант переименования Атлантического океана. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Миссисипи.
Я подумываю об Атлантическом океане. Мы назовем его Американский океан. Думаю, Европа будет ужасно радасказал Трамп
На прошлой неделе американский лидер рассказал, что попросил Google переименовать на их картах Атлантический океан в океан Трампа, но глава компании Сундар Пичаи отказал ему.
Трамп отметил, что у США уже есть озеро и залив, имея в виду озеро Онтарио и Мексиканский залив, переименованные по инициативе администрации Трампа в озеро Америка и Американский залив. Теперь нужно переименовать реку и океан, добавил Трамп, не уточнив, о какой именно реке идет речь. Вместе с тем президент США пообещал, что никогда не изменит название реки Миссисипи.
Ранее Трамп пошутил о реакции Европы на возможное переименование Тихого океана.