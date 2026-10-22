Трамп пошутил о реакции Европы на изменение названия Тихого океана Трамп: Европа будет в восторге от переименования Тихого океана в честь Америки

Москва22 окт Вести.Европа была бы в восторге, если бы США переименовали Тихий океан в свою честь. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине.

Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий​​​. Я не собираюсь присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану, кроме этих двух сказал Трамп

Он добавил, что обращался к гендиректору Google Сундару Пичаи с идеей переименовать Атлантический океан в честь США, однако тот с этим предложением не согласился.

Так что, вероятно, мы откажемся. Давайте оставим Атлантический океан. А вот Тихий океан — мы назовем его Американским океаном. Как вы думаете, как бы себя чувствовала Европа? По-вашему, им бы это понравилось? Европа будет в восторге, верно? [Глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен] бы сказала: "О, большое спасибо". пошутил Трамп

До этого американский лидер уже говорил о желании переименовать один из океанов - Атлантический или Тихий. Тогда он сказал, что хочет поменять название на "океан Трампа" или "океан Америк" до того, как покинет свой пост.

Также Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка.