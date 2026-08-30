Соловьёв с сарказмом высказался о "войне" Трампа за название озера Онтарио

Соловьёв саркастично высказался о "войне" за название озера Онтарио в США Соловьёв с сарказмом высказался о "войне" Трампа за название озера Онтарио

Москва30 авг Вести.Главной проблемой сегодняшнего дня является развязанная президентом США Дональдом Трампом "война" за переименование озера Онтарио. Об этом с сарказмом высказался Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий предложил американскому лидеру переходить сразу к выбору нового названия для планеты Земля и всей Солнечной системы.

Главная проблема сегодняшнего дня – озеро Онтарио как называется. Война пошла за название озера. И американскому президенту больше делать нечего, как на полном серьезе заниматься вот таким. Я думаю, что теперь все проблемы мира будут решены. Я предлагаю планету назвать Америка. А еще лучше Солнечную систему. Тогда вот сразу моментально у всех все будет хорошо. Вот сразу и у всех сказал Соловьёв

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе Соединенных Штатов и Канады в озеро Америка. Позже он не исключил, что США могут переименовать Атлантический или Тихий океаны.

30 августа картографический сервис Google Maps начал отображать озеро Онтарио под названием "Озеро Америка" для пользователей из США.