В Google Maps появилось название "Озеро Америка" после указа Трампа

Google Maps начал показывать американцам озеро Онтарио под новым названием В Google Maps появилось название "Озеро Америка" после указа Трампа

Москва30 авг Вести.Картографический сервис Google Maps начал отображать озеро Онтарио под названием "Озеро Америка" для пользователей из США. В этом убедился корреспондент ИС "Вести".

При вводе запроса "Озеро Онтарио" сервис в США автоматически меняет его на "Озеро Америка" и показывает соответствующий географический объект.

Для пользователей из других стран в поисковой строке отображается вариант "Озеро Онтарио (Озеро Америка)", при этом непосредственно на карте сохраняется прежнее название.

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио. Решение вступило в силу в тот же день.

Премьер-министр Канады Марк Карни после этого заявил, что озеро получило свое название более 400 лет назад, задолго до обретения США независимости, и Канада продолжит использовать прежнее название.