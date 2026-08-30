Москва30 авгВести.Картографический сервис Google Maps начал отображать озеро Онтарио под названием "Озеро Америка" для пользователей из США. В этом убедился корреспондент ИС "Вести".
При вводе запроса "Озеро Онтарио" сервис в США автоматически меняет его на "Озеро Америка" и показывает соответствующий географический объект.
Для пользователей из других стран в поисковой строке отображается вариант "Озеро Онтарио (Озеро Америка)", при этом непосредственно на карте сохраняется прежнее название.
Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио. Решение вступило в силу в тот же день.
Премьер-министр Канады Марк Карни после этого заявил, что озеро получило свое название более 400 лет назад, задолго до обретения США независимости, и Канада продолжит использовать прежнее название.