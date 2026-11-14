Азаров: Мерц из кожи вон лезет, чтобы обеспечить финансирование Киеву Азаров: Мерц всеми силами старается обеспечить финансирование Киеву

Москва14 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц из кожи вон лезет, чтобы обеспечить финансирование поставок вооружений киевскому режиму, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

У главы киевского режима Владимира Зеленского нет никакой свободы действий, он делает только то, о чем говорят его хозяева. Причем США отстранились от такой "хозяйской" роли и передоверили ее европейцам, отметил Азаров.

Особенно среди них выделяется Мерц, который из кожи вон лезет, чтобы обеспечить финансирование поставок вооружений киевскому режиму приводит ТАСС слова Азарова

Мерц угрожал заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае, если участники союза не будут финансировать Украину.

Кроме того, власти Германии утвердили выделение Украине дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 200 млн евро для подготовки к зиме.