Служившую в ВСУ веган-феминистку Иванну Куценко ликвидировали в зоне СВО

В зоне СВО ликвидировали ЛГБТ-веган-феминистку Иванну Куценко Служившую в ВСУ веган-феминистку Иванну Куценко ликвидировали в зоне СВО

Москва4 окт Вести.В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирована 33-летняя веган-феминистка и анархистка Иванна Куценко. Об этом сообщила украинская телепрограмма ТСН.

33-летняя морская пехотинка... Иванна "Гайка" Куценко погибла ночью 1 октября во время... артиллерийских обстрелов говорится в сообщении

Уточняется, что Куценко служила старшим боевым медиком в 39-й отдельной бригаде морской пехоты.

Куценко была участницей сообщества анархистов и веганов, а также соучредителем общественной организации "Билкис", продвигавшей феминизм и ценности ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В субботу сообщалось, что ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ вместе с командиром в Сумской области.