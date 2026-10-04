Москва4 октВести.В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирована 33-летняя веган-феминистка и анархистка Иванна Куценко. Об этом сообщила украинская телепрограмма ТСН.
33-летняя морская пехотинка... Иванна "Гайка" Куценко погибла ночью 1 октября во время... артиллерийских обстреловговорится в сообщении
Уточняется, что Куценко служила старшим боевым медиком в 39-й отдельной бригаде морской пехоты.
Куценко была участницей сообщества анархистов и веганов, а также соучредителем общественной организации "Билкис", продвигавшей феминизм и ценности ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
В субботу сообщалось, что ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ вместе с командиром в Сумской области.