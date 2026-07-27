Ликвидированная под Киевом сотрудница госохраны Украины Савицкая служила в СБУ ТАСС: уничтоженная сотрудница госохраны Украина была полковником СБУ

Москва27 июл Вести.Ликвидированная при российском ударе высокопоставленная сотрудница государственной охраны Украины Валентина Савицкая оказалась еще и полковником СБУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что Савицкая занимала пост главы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны.

Некрологи уничтоженной в результате российского ракетного удара главы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Валентины Савицкой показали, что девушка не так давно получила звание полковника СБУ рассказал собеседник агентства

Ранее супруг Савицкой на своей странице в одной из соцсетей сообщил о ее гибели. Представительница СБУ была уничтожена при ракетной атаке на полигон в Киевской области, где в тот момент проходила выставка вооружений.

Госохрана Украины обеспечивает безопасность первых лиц государства. Формально она подчиняется исключительно президенту и Верховной раде и не имеет отношения к СБУ и МВД.