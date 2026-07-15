ВС РФ уничтожили расчет БПЛА Mavic, в составе которого была женщина-оператор

ВС РФ обнаружили женщину-оператора БПЛА Mavic в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили расчет БПЛА Mavic, в составе которого была женщина-оператор

Москва15 июл Вести.Российские военные в Днепропетровской области уничтожили украинский расчет БПЛА Mavic, в состав которого входила женщина-оператор. Об этом командир расчета беспилотных систем "Центра" Антон Зайцев рассказал РИА Новости.

Расчет операторов беспилотника Mavic был обнаружен в ходе разведки, указал он.

Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью сказал Зайцев

Он добавил, что отчетливо рассмотрел только одну женщину, идентифицировать остальных участников расчетf не удалось.

Ранее в МО РФ сообщали, что российские военные уничтожили свыше 30 боевиков ВСУ, готовившихся в Днепропетровской области к переброске для усиления передовых позиций.