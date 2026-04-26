В зоне спецоперации ликвидировали продюсера и офицера ВСУ Викторию Боброву

В зоне СВО ликвидировали офицера бригады ВСУ "Эдельвейс" Боброву В зоне спецоперации ликвидировали продюсера и офицера ВСУ Викторию Боброву

Москва26 апр Вести.В зоне специальной военной операции была ликвидирована кинопродюсер, военнослужащая 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Эдельвейс" Виктория Боброва, сообщили украинские СМИ со ссылкой на ее семью.

В подразделении, названном в честь нацистской дивизии "Эдельвейс", Боброва служила офицером отделения коммуникаций.

Погибла продюсер и военнослужащая Виктория Боброва (Квитка) сообщили журналисты Украины

Обстоятельства и место ее ликвидации не уточнялись.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили 10 офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, которых ранее глава киевского режима Владимир Зеленский наградил за вторжение в Курскую область.