Москва22 апр Вести.Вооруженные силы России нанесли удар бомбами по штабу 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины вблизи Малой Рыбицы в Сумской области, пишет Telegram-канал SHOT.

Удар фугасными авиабомбами пришелся на командный пункт. В результате было ликвидировано 10 офицеров бригады.

В публикации уточняется, что 21-я бригада украинских войск принимала участие в нападении на Курскую область в 2024 году. Тогда ликвидированные офицеры были награждены главой киевского режима Владимиром Зеленским за вторжение.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия установила полный контроль над территорией Луганской Народной Республики.