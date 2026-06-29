Путин рассказал об окружении пятитысячной группировки ВСУ в районе Рубцов Путин: ВС РФ заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов

Москва29 июн Вести.На левом берегу реки Оскол Вооруженные силы России практически полностью заблокировали украинскую группировку общей численностью порядка пяти тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава государства подчеркнул, что в окружении сил противника участвуют 1-я танковая армия, 3-я мотострелковая дивизия, а также 144-я дивизия. Они продвигаются с севера, востока и юга соответственно.

До полного окружения – там все под огневым контролем находится, – но до полного окончательного окружения остается где-то около двух километров. 144-я дивизия занимается решением этой задачи сказал Путин

Ранее президент заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток контратаковать под Купянском, однако все эти попытки оказались безуспешными.