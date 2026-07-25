Около тысячи боевиков ВСУ попали в котел под Константиновкой в ДНР

Российские военные взяли в котел около тысячи боевиков ВСУ под Константиновкой Около тысячи боевиков ВСУ попали в котел под Константиновкой в ДНР

Москва25 июл Вести.Российские военные взяли в котел около тысячи боевиков сразу из двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, котел для ВСУ образовался между Константиновкой и Часовым Яром, в районе Николаевки, Червоного и Подольского. Российские войска практически окружили подразделения 18-й и 24-й бригад ВСУ. Часть из них держала оборону со стороны Часова Яра, другая - прикрывала Константиновку, но отойти к Дружковке не успела.

Также отмечается, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) параллельно зашли в окраины Алексеево-Дружковки, а в самой Константиновке местные жители помогают российским военным вычислять боевиков ВСУ, которые прячутся в подвалах.

Данное окружение подразделений ВСУ стало первым после назначения новым главкомом Михаила Драпатого.