Москва25 июлВести.Российские военные взяли в котел около тысячи боевиков сразу из двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, котел для ВСУ образовался между Константиновкой и Часовым Яром, в районе Николаевки, Червоного и Подольского. Российские войска практически окружили подразделения 18-й и 24-й бригад ВСУ. Часть из них держала оборону со стороны Часова Яра, другая - прикрывала Константиновку, но отойти к Дружковке не успела.
Также отмечается, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) параллельно зашли в окраины Алексеево-Дружковки, а в самой Константиновке местные жители помогают российским военным вычислять боевиков ВСУ, которые прячутся в подвалах.
Данное окружение подразделений ВСУ стало первым после назначения новым главкомом Михаила Драпатого.