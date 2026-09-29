Эксперт Онуфриенко заявил о стабилизации фронта на лиманском направлении Эксперт Онуфриенко: на лиманском направлении линия фронта стабилизирована

Москва29 сен Вести.Ситуация на лиманском направлении стабилизирована, несмотря на заявления украинской стороны. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, за последние четыре недели никаких успехов ВС противника на лиманском направлении не достигли.

Там стабилизирована линия фронта, там сейчас идут уже наши контрнаступательные действия сказал он

Однако информационно киевский режим стремится выдать локальные успехи на фронте протяженностью в 1,5 тысячи километров за глобальную победу.

Благодаря дозированной информации, когда противник месяц рассказывает о локальных успехах, складывается впечатление, что это действительно то, что чуть ли не поменяет ход войны. На самом деле это затрудняет наше наступление на один важный город - Славянск. Да, это сложнее. Но на восточных рубежах наступление, пусть и не теми темпами, которые нам хочется, продолжается. Сейчас на это направление перебрасываются подкрепления. Я говорил с бойцами, которые сейчас прибыли на усиление - никаких шансов у противника продвинуться дальше нет подчеркнул эксперт

При этом, отметил он, несмотря на это, иллюзий в отношении противника строить не надо.

Боевые действия идут тяжело, противник силен, вовсе не разбит и не намерен сдаваться, поэтому от наших бойцов требуются усилия, чтобы подобные наступления блокировать, нейтрализовать и снова наступать сказал он

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что российские войска на лиманском направлении в Донецкой Народной Республике смогут остановить наступление Вооруженных сил Украины.