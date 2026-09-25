Депутат Колесник уверен, что ВС РФ остановят наступление ВСУ у Лимана Депутат Колесник: ВС России смогут остановить наступление ВСУ у Лимана

Москва25 сен Вести.Российские войска на лиманском направлении в Донецкой Народной Республике смогут остановить наступление Вооруженных сил Украины. Уверенность в этом выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Газетой.ru".

По словам парламентария, на направлении работают авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска.

Наша задача сломать их наступательный порыв, перейти к своему наступлению. Идут жесткие встречные бои. Здесь борьба не только оружия. Борьба воль идет. Я думаю, что наши все-таки сломают [наступление противника] считает Колесник

Депутат помимо прочего отметил, что ряд российских блогеров и журналистов уже начали сеять панику из-за событий на лиманском направлении. Колесник убежден, что в этой ситуации важно не паниковать, поскольку у российской армии есть все необходимые средства для предотвращения наступления ВСУ и взятия их подразделений в огневой мешок.

Есть такая возможность. Сейчас нужно не дать им закрепиться на реке Жеребец добавил он

Ранее сообщалось, что ВС России освободили 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала операции по окружению группировки ВСУ в регионе.