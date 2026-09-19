В Минобороны заявили, что киевский режим хочет убедить Запад в боевой мощи ВСУ

Минобороны РФ: Киев пытается убедить Запад в боеспособности украинской армии В Минобороны заявили, что киевский режим хочет убедить Запад в боевой мощи ВСУ

Москва19 сен Вести.На фоне высоких темпов продвижения российской армии на всех направлениях спецоперации киевский режим вновь пытает заверить западных кураторов в способности украинских боевиков противостоять Вооруженным силам России (ВС РФ) в зоне ответственности группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что для демонстрации "боеспособности" украинское командование "ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".

Помимо этого, с помощью "западных СМИ и военных экспертов" режим Владимира Зеленского ведет "агрессивную информационную кампанию" в стремлении выдать действия украинских боевиков за "крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск" отмечается в сообщении

Ранее на Западе заявили, что Украина попала в "идеальный шторм" - сложное переплетение кризисных факторов, из которого фактически нет выхода.