Москва19 сенВести.На фоне высоких темпов продвижения российской армии на всех направлениях спецоперации киевский режим вновь пытает заверить западных кураторов в способности украинских боевиков противостоять Вооруженным силам России (ВС РФ) в зоне ответственности группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что для демонстрации "боеспособности" украинское командование "ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".
Помимо этого, с помощью "западных СМИ и военных экспертов" режим Владимира Зеленского ведет "агрессивную информационную кампанию" в стремлении выдать действия украинских боевиков за "крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск"отмечается в сообщении
Ранее на Западе заявили, что Украина попала в "идеальный шторм" - сложное переплетение кризисных факторов, из которого фактически нет выхода.