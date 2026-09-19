Киев ввел в бой нацбаты для убеждения Запада в способности дать отпор России

В Минобороны России рассказали, зачем Киев ввел в бой нацформирования Киев ввел в бой нацбаты для убеждения Запада в способности дать отпор России

Москва19 сен Вести.Киевский режим ввел в бой неонацистские формирования 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы убедить своих западных кураторов в способности противостоять ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что речь идет о бое в зоне ответственности группировки войск "Запад".

На фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление нашей армии в зоне ответственности группировки войск "Запад". Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой… формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ говорится в заявлении

В ведомстве подчеркнули, что в бой ввели наиболее подготовленные подразделения.