Москва19 сенВести.Киевский режим ввел в бой неонацистские формирования 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы убедить своих западных кураторов в способности противостоять ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что речь идет о бое в зоне ответственности группировки войск "Запад".
На фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление нашей армии в зоне ответственности группировки войск "Запад". Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой… формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУговорится в заявлении
В ведомстве подчеркнули, что в бой ввели наиболее подготовленные подразделения.