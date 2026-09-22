Политик Шмидт назвал две перспективы для Мерца Политик Шмидт рассказал, что ждет Фридриха Мерца

Москва22 сен Вести.У канцлера ФРГ Фридриха Мерца есть два варианта выхода из кризисной ситуации: обещание избирателям реформ или рокировка с другим высокопоставленным членом ХДС. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Он заявил, что наиболее вероятной заменой канцлера, если Мерц все-таки решится на этот шаг, может стать глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Первый вариант — Мерц остается, все остается как прежде, и они пытаются увещевать население о том, что сейчас якобы пройдут наконец-то какие-то реформы, которые якобы нашу страну вытянут из кризиса. Второй вариант — это такая рокировка в рамках нынешней коалиции, мол, давайте сменим Мерца… Давайте сменим его каким-то другим представителем христианских демократов в рамках вот этой коалиции. Рассматриваются и варианты: [среди которых] Хендрик Вюст, премьер-министр Северного Рейна-Весфалии рассказал Шмидт

Ранее Шмидт перечислил основные проблемы правительства Фридриха Мерца. К ним он отнес энергетический кризис, запредельный уровень бюрократии и миграцию.