Москва22 сен Вести.Правительство канцлера Фридриха Мерца имеет огромное количество нерешенных проблем, куда входят и энергетика, и чрезмерная помощь Украине, а также отсутствие необходимых реформ. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Правительство Мерца не-не желает решать насущные проблемы у нас в стране. Мерц сам позиционирует себя как некий внешнеполитический канцлер, его за глаза называют канцлером Украины, а между тем проблемы и кризисы в стране только накапливаются, и правительство оказалось совершенно недееспособным, то есть погрязло во внутренних противоречиях. Обещанные реформы так и не реализованы, и граждане чрезвычайно разочарованы. Если говорить конкретно, то в экономике назрели проблемы именно касаемо поставок дешевых энергоносителей, которые мы сами себе санкционировали, сами себе запретили получать, в том числе из Российской Федерации, уничтожены собственные атомные электростанции объяснил Шмидт

Он добавил, что для крупных компаний проблемой также является запредельный уровень бюрократии.

Забюрократизированность тотальная, и число предписаний и бюрократических нормативов растет с каждым годом. Уже большие концерны подсчитали, что 7% выручки они тратят исключительно на какие-то отчеты и бюрократические механизмы поделился Шмидт

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин назвал результат ХДС на региональных выборах в Германии катастрофой. Там партия не смогла преодолеть барьер в 5%.