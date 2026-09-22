Володин указал на стратегическую ошибку правительства Германии во главе с Мерцем Володин: недоканцлер Мерц и руководство ФРГ совершили стратегическую ошибку

Москва22 сен Вести.Руководство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем совершило стратегическую ошибку, когда сконцентрировалось на финансировании Украины вместо решения проблем немецкого народа. Об этом заявил председатель Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он раскритиковал политику и экономику Германии.

Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины, финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счет граждан ФРГ написал Володин

Он подчеркнул, что раньше Берлин выстраивал политику, исходя из блага собственного народа. Например, этот принцип позволял покупать дешевые энергоресурсы у России.

Мерц стал недоканцлером, как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен. Цепляясь за власть, все они принесли беды и проблемы народам не только своих государств. Отвечать за это им придется! считает Володин

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обеспокоены тем, как неудачно для Мерца и его партии Христианско-демократического союза (ХДС) прошли региональные выборы. В ЕС не уверены, сможет ли политик сохранить прежнее влияние.