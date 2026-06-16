ВВП - это вчерашний день: аналитик назвал два показателя экономики будущего Аналитик, рассказал, почему у экономики больше нет "светлого будущего"

Москва16 июн Вести.Эпоха безудержного роста экономики и привычных финансовых механизмов взаимодействия уходит в прошлое, уступая место жесткой реальности суверенных блоков и тотальной цифровизации. Светлого будущего экономики больше нет, а потому пора пересмотреть модель развития России, сделал вывод в беседе с МК экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

Рост ВВП — это показатель вчерашнего дня, считает эксперт, и в экономике будущего он будет играть намного меньшую роль. На первый план выходят два других фактора - один из них: суверенитет.

Давайте смотреть правде в глаза: в мире не так много по-настоящему суверенных стран или экономико-политических блоков. Это США, Евросоюз, Турция, Россия, Индия, Пакистан и Китай. Вокруг них, с разной степенью близости, группируются остальные государства. Если у тебя нет суверенитета, твой ВВП может быть каким угодно, но в критический момент ты ничего не решишь сам. Придут "люди со светлыми лицами" и быстро закончат "светлую эпоху" процветания на дюнах в пустыне. Мы должны понять, что у глобальной экономики больше нет понятного и ожидаемого всеми светлого будущего предупреждает эксперт

Второй фактор для понимания экономики будущего - это качество жизни, уверен Разуваев, а оно будет определяться одним словом "цифровизация". Цифровизация сервисов сегодня определяет не только производительность труда или боеспособность армии, она диктует и правила бытового комфорта. Мы уже многое делаем онлайн, и это колоссально экономит время.

Наличные деньги в будущем практически исчезнут и на цифровые валюты Центральных банков будет приходиться около 15–20% всех платежей, говорит экономист.

Но и криптовалюты не станут средством платежа. Здесь следует всем усвоить простое правило: ни одно национальное правительство в здравом уме никогда не откажется от двух своих главных монополий — на легитимное насилие и на "печатный станок". Выпуск денег — это основа суверенитета уверен Разуваев

Цифровизация значительно усилит контроль государства над жизнью людей. Экономика станет абсолютно прозрачной: уходить от налогов будет намного сложнее, а порой и просто невозможно и "серые" схемы уйдут в прошлое.