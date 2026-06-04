Силуанов сообщил о выплате зарплаты руководству Минфина в цифровых рублях Силуанов: руководству Минфина будут выплачивать зарплату в цифровых рублях

Москва4 июн Вести.В этом году руководству в министерстве финансов РФ будут выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также, по его словам, ряд новых строек будут финансироваться с использованием цифрового рубля.

Министерство финансов в текущем году будет выплачивать зарплату руководству в министерстве финансов в цифровых рублях. Ряд новых строек, грантов также будут финансироваться с использованием новых расчетов, нового цифрового рубля. Так что будем тестировать, в первую очередь, на себе. И с учетом этого показывать преимущество рассказал Силуанов

Ранее глава Минфина напомнил о преимуществах использования цифрового рубля перед наличным и безналичным типом валюты.