Москва2 июлВести.Заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахруманова на Финансовом конгрессе ЦБ рассказала, что начала получать заработную плату в цифровых рублях.
По словам Кахрумановой, такая возможность появилась после внедрения новой версии платформы цифрового рубля, в которой реализован функционал выплаты зарплаты по реестрам.
Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилотусказала Кахруманова
По ее словам, в тестировании цифрового рубля сейчас участвуют 30 банков, около 3,5 тысячи физических лиц и порядка 500 юридических лиц.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что, по оценке регулятора, инфраструктура готова к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября.