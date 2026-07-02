Зампред ЦБ Кахруманова начала получать заработную плату в цифровых рублях

Замглавы ЦБ сообщила о получении зарплаты в цифровых рублях Зампред ЦБ Кахруманова начала получать заработную плату в цифровых рублях

Москва2 июл Вести.Заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахруманова на Финансовом конгрессе ЦБ рассказала, что начала получать заработную плату в цифровых рублях.

По словам Кахрумановой, такая возможность появилась после внедрения новой версии платформы цифрового рубля, в которой реализован функционал выплаты зарплаты по реестрам.

Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилоту сказала Кахруманова

По ее словам, в тестировании цифрового рубля сейчас участвуют 30 банков, около 3,5 тысячи физических лиц и порядка 500 юридических лиц.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что, по оценке регулятора, инфраструктура готова к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября.