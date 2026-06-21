Москва21 июнВести.Глава американского Минфина США Скотт Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не впускать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу в Белом доме в начале прошлого года, пишет газета The Guardian.
Издание опубликовало подробности из новой книги журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона "Смена режима".
По данным авторов, перед визитом Зеленского в Вашингтон 28 февраля 2025 года несколько помощников Трампа опасались скандала. Тогдашний советник по нацбезопасности Майк Уолтц безуспешно пытался донести до украинского политика, что тому "следует прийти в костюме".
Бессент же, как утверждается, настоятельно рекомендовал Трампу не подпускать к порогу Белого дома главу киевского режима до тех пор, пока тот не подпишет подготовленную американцами сделку по редкоземельным металлам.
Я имел дело с этим маленьким ублюдком [Зеленским]. Он хитрый. Он как ребенок с особенностями развития для европейцев. И ведет себя как Мистер Бин (персонаж комедийного шоу – прим. ред.) под кайфомтакие слова Бессента о Зеленском в беседах с коллегами приводят авторы книги
Встреча в итоге состоялась, но обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитали Зеленского за неблагодарность за американскую помощь и за отказ надеть костюм.
Уже после переговоров Бессент в разговоре с агентством Bloomberg назвал поведение Зеленского "одним из величайших дипломатических автоголов в истории".
Ранее The New York Times со ссылкой на вышеупомянутую книгу сообщала, что Трамп признавался, что не является большим поклонником Украины и считает перепалку с Зеленским в Белом доме "отличным телешоу".