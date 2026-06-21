Бессент уговаривал Трампа не подпускать Зеленского "под кайфом" к Белому дому Глава Минфина США советовал Трампу не впускать Зеленского на порог Белого дома

Москва21 июн Вести.Глава американского Минфина США Скотт Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не впускать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу в Белом доме в начале прошлого года, пишет газета The Guardian.

Издание опубликовало подробности из новой книги журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона "Смена режима".

По данным авторов, перед визитом Зеленского в Вашингтон 28 февраля 2025 года несколько помощников Трампа опасались скандала. Тогдашний советник по нацбезопасности Майк Уолтц безуспешно пытался донести до украинского политика, что тому "следует прийти в костюме".

Бессент же, как утверждается, настоятельно рекомендовал Трампу не подпускать к порогу Белого дома главу киевского режима до тех пор, пока тот не подпишет подготовленную американцами сделку по редкоземельным металлам.

Я имел дело с этим маленьким ублюдком [Зеленским]. Он хитрый. Он как ребенок с особенностями развития для европейцев. И ведет себя как Мистер Бин (персонаж комедийного шоу – прим. ред.) под кайфом такие слова Бессента о Зеленском в беседах с коллегами приводят авторы книги

Встреча в итоге состоялась, но обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитали Зеленского за неблагодарность за американскую помощь и за отказ надеть костюм.

Уже после переговоров Бессент в разговоре с агентством Bloomberg назвал поведение Зеленского "одним из величайших дипломатических автоголов в истории".

Ранее The New York Times со ссылкой на вышеупомянутую книгу сообщала, что Трамп признавался, что не является большим поклонником Украины и считает перепалку с Зеленским в Белом доме "отличным телешоу".