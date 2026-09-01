Путин: РФ нужны люди для переговоров, поэтому она не атакует руководство Украины

Путин объяснил, почему РФ не наносит удары по руководству Украины Путин: РФ нужны люди для переговоров, поэтому она не атакует руководство Украины

Москва1 сен Вести.Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, потому что ей понадобятся переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

Он предположил, что в Киеве, возможно, все-таки придут к тому, что лучше решить конфликт мирным путем, чем не пытаться нанести России "очередной стратегический удар, стратегическое поражение".

Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди... Какие-то там нам переговорщики нужны сказал президент

Путин добавил, что, пригрозив сделать небезопасными полеты над Россией, украинское руководство сделало "заявку на терроризм". По его словам, если до этого дойдет, Москва найдет подходящие инструменты для ответа.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения БПЛА. В то же время он подчеркнул, что Украина "не угрожает гражданской авиации как таковой".