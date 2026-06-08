Москва8 июн Вести.Ресторан в турецком Измире, где 2-летнюю девочку облили кипящим маслом, отделался небольшими штрафами, сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Официант пытался налить кипящее масло из кастрюли на блюдо посетителей, однако у кастрюли оторвалась ручка, и масло вылилось на ребенка. Девочка получила глубокие ожоги второй степени. Она проходит лечение до сих пор, кроме того, у нее наблюдаются задержки в развитии речи.

Мать ребенка сообщила телеканалу, что суд счел виновными только официанта и директора ресторана и оштрафовал их на 7,5 тыс. лир и 11,2 тыс. лир соответственно.

Женщина призвала рестораторов прекратить "шоу с кипящим маслом" и переливать его на блюдо на кухне ресторана, а не в зале с посетителями.