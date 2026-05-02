Москва2 маяВести.Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная по фильму "Человек Муравей и Оса" и сериалу "Остаться в живых", прокомментировала массовые увольнения в компании Disney. Комментарии актрисы размещены в соцсетях.
В начале апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Disney планирует уволить до 1 тысячи сотрудников в ближайшие недели. По данным из СМИ, без работы осталась команда визуальной разработки Marvel Studios, включая художника Энди Парка, который проработал там 16 лет и приложил руку к более чем 40 фильмам и сериалам.
Эванджелин Лилли сообщила, что не может поверить в увольнение художников, которые воплотили в жизнь вселенную Marvel "благодаря воображению и таланту". По ее словам, творческих деятелей, которые придумали внешний вид персонажей, теперь заменяет искусственный интеллект (ИИ).
Как вам не стыдно?! Где законы, которые защищают человеческое искусство от использования ИИ?спросила актриса
Лилли также задалась вопросами, в частности, о том, почему художники остаются без средств на жизнь и куда смотрит правительство Калифорнии.