"Как не стыдно?": звезда фильмов Marvel раскрыла причины увольнений в Disney Актриса Лилли раскритиковала массовые увольнения в Disney из-за перехода на ИИ

Москва2 мая Вести.Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная по фильму "Человек Муравей и Оса" и сериалу "Остаться в живых", прокомментировала массовые увольнения в компании Disney. Комментарии актрисы размещены в соцсетях.

В начале апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Disney планирует уволить до 1 тысячи сотрудников в ближайшие недели. По данным из СМИ, без работы осталась команда визуальной разработки Marvel Studios, включая художника Энди Парка, который проработал там 16 лет и приложил руку к более чем 40 фильмам и сериалам.

Эванджелин Лилли сообщила, что не может поверить в увольнение художников, которые воплотили в жизнь вселенную Marvel "благодаря воображению и таланту". По ее словам, творческих деятелей, которые придумали внешний вид персонажей, теперь заменяет искусственный интеллект (ИИ).

Как вам не стыдно?! Где законы, которые защищают человеческое искусство от использования ИИ? спросила актриса

Лилли также задалась вопросами, в частности, о том, почему художники остаются без средств на жизнь и куда смотрит правительство Калифорнии.