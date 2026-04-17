Москва17 апр Вести.Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров ушел из жизни 83-летнем возрасте. Об этом сообщила пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.

Со скорбью сообщаем о кончине на 84-м году жизни Никифорова Вячеслава Александровича - выдающегося советского, белорусского и российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР говорится в тексте

В Союзе кинематографистов назвали творческий путь Никифорова ярким и добавили, что его творчество навсегда останется примером для новых деятелей кино, а память о режиссере "навсегда будет жить в сердцах коллег и зрителей".

Позже информацию о смерти кинорежиссера подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. В ведомстве рассказали, что Никифоров работал режиссером-постановщиком на Национальной киностудии "Беларусьфильм", а также российских на киностудиях. Он снял около 30 фильмов и телесериалов, в том числе такие картины, как "Зимородок", "Фруза", "Отцы и дети", "Благородный разбойник Владимир Дубровский".