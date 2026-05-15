Журналист Кононов: программа "До и после полуночи" была глотком свежего воздуха

Москва15 мая Вести.Журналист, телеведущий, продюсер, режиссер Иван Кононов отметил высокий интерес советских зрителей к программе "До и после полуночи", ведущим которой был Владимир Молчанов, сообщает ИС "Вести".

Информационно-развлекательная программа "До и после полуночи" выходила на советском телевидении с 1987 по 1991 годы. Темы и приглашенные гости были разнообразными и актуальными. Выпуски программы широко обсуждались общественностью и официальными лицами.

"До и после полуночи" – это был на том телевидении глоток свежего воздуха. Все бежали к телевизорам и включали "До и после полуночи" и ждали, кого еще [Владимир] Молчанов пригласит к себе на передачу рассказал Иван Кононов

15 мая в Москве простились с автором и ведущим программы Владимиром Молчановым. Он скончался после тяжелой болезни в возрасте 75 лет. На отпевание в церкви Космы и Дамиана в Шубине пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.