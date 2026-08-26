Reuters: до 70 судов стоят в очереди за украинским зерном у портов Дуная

У портов Дуная около 70 судов стоят в очереди за украинским зерном Reuters: до 70 судов стоят в очереди за украинским зерном у портов Дуная

Москва26 авг Вести.У Сулинского канала Дуная скопилась очередь из 70 судов, ожидающих доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

В материале говорится, что перенаправление грузопотока с черноморских портов Украины на дунайские произошло после ограничения доступа к первым, однако пропускная способность реки оказалась значительно ниже.

По данным консалтингового агентства ASAP Agri на 25 августа, более 50 сухогрузов ждали прохода через канал, тогда как ежедневно заходили лишь пять-семь судов. Ежедневные простои обходятся компаниям примерно в 8 тысяч долларов, что ведет к росту ставок на грузоперевозки.

Агентство прогнозирует ухудшение ситуации в ближайшие дни: судовые агенты намерены закрыть доступ в речные порты минимум на двое суток из-за ухудшения погодных условий.