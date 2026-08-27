Эксперт назвал перспективные рынки для экспорта российского зерна Эксперт назвал рынки Вьетнама и Индии перспективными для экспорта зерна из РФ

Москва27 авг Вести.Перспективными рынками для экспорта российского зерна являются Вьетнам, Индонезия и Индия. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент "Опоры России", генеральный директор АО "Новосибирскхлебопродукт" Сергей Соколов.

По его словам, в прошлом году экспорт зерна составил более 60 млн тонн. В 2026-м цифры будут скромнее из-за обстановки на Азово-Черноморском бассейне, затруднения судоходства и изменения логистических маршрутов.

Перспективными рынками, особенно при отгрузках с Дальневосточного федерального округа, являются не только полюбившиеся Китай и даже Южная Корея, у нас есть серьезные основания появиться на рынке Вьетнама, на рынке Индонезии, на рынке Индии … Нам могут открыть ворота этих крупных рынков. Ну, например, в Индонезии 300 млн человек проживает, и наши партнеры готовы и хотят видеть российское зерно сказал он

Ранее в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что в России собрали более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров.