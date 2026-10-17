Премьер Латвии Кулбергс запаниковал из-за вопроса об Украине Премьер Латвии Кулбергс занервничал после вопроса об Украине

Москва17 окт Вести.Премьер Латвии Андрис Кулбергс весьма эмоционально отреагировал на вопросы представителей СМИ о поддержке Киева. Инцидент произошел на полях саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе общения с журналистами Кулбергс активно качал головой, часто моргал и смотрел вниз на микрофоны, отвечая на вопросы об Украине.

Что нас ждет? Даже при наличии денег и политической поддержки предстоящая зима будет очень тяжелой. И это непросто [оказать поддержку], требуется время, чтобы нарастить наши возможности сказал премьер

Говоря о финансировании Киева, Кулбергс неожиданно заговорил о российских активах, а затем потребовал от журналистов задать новый вопрос. Затем политик заявил, что замороженные активы следует использовать для поддержки Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявила, что потребность Украины в международном финансировании продолжит увеличиваться по мере затягивания конфликта. При этом глава ЕК напомнила, что сейчас страны Евросоюза покрывают около 80% объема внешней помощи Киеву.