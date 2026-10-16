Москва16 октВести.Лидеры стран Евросоюза (ЕС) остаются единственными союзниками Владимира Зеленского. На это указал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Bloomberg TV.
По его словам, именно эту мысль европейские лидеры намерены донести до главы киевского режима в ходе саммита ЕС, который пройдет 16 октября.
Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник, это на самом деле европейцы. Мы те, кто поддерживает его. И это то, что я хочу ему сказатьсказал глава латвийского кабмина
Ранее Кулбергс заявил, что ЕС должен продолжать спонсировать Украину, если его жители хотят есть круассаны и пить кофе по утрам. Также он призвал граждан Евросоюза нарастить финансовую помощь Киеву, сравнив цену поддержки с отказом от одного бокала пива в год.