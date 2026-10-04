Экс-глава МИД Латвии указал на зависимость страны от Брюсселя Экс-глава МИД Латвии Юрканс сообщил о зависимости страны от Брюсселя

Москва4 окт Вести.Латвия лишилась значительной части самостоятельности в вопросах бюджета, обороны и внешней политики. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел страны Янис Юрканс.

В беседе с "Известиями" он отметил, что дипломатия Латвии фактически отвернулась от Москвы, следуя общей линии Европейского союза (ЕС).

Мы очень зависимые государства, зависим от Брюсселя и от Вашингтона. Но если государство не может само составить свой бюджет, должно согласовывать с Брюсселем - ну где независимость? сказал Юрканс

Он также раскритиковал ситуацию с ограничением в Латвии обучения на русском языке.

Если у моего ребенка нет возможности идти в начальную русскую школу, где бы он и свой родной язык развивал, и государственный язык знал, значит, государство проявляет неуважение к этим людям добавил экс-министр

Ранее в Латвии неизвестные стерли название Москвы на нескольких дорожных указателях.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре назвал выдумкой и чушью используемую властями стран Прибалтики практику "негражданства".