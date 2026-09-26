LSM: неизвестные закрасили указатели на Москву в Латвии

В Латвии с дорожных знаков стерли название Москвы LSM: неизвестные закрасили указатели на Москву в Латвии

Москва26 сен Вести.В Латвии неизвестные закрасили название Москвы на нескольких дорожных указателях. Об этом сообщает портал LSM.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. При этом Служба государственной безопасности Латвии от комментариев отказалась.

На трассе А12 в районе Резекне было замечено несколько закрашенных дорожных знаков, скрывающих указания на российские города Москва и Остров говорится в материале

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Латвии внесло поправки, предусматривающие прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.

В июле Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров.