На выборах в Сейм Латвии лидирует партия премьера Курбергса

Сторонники партии латвийского премьера лидируют на парламентских выборах в Сейм На выборах в Сейм Латвии лидирует партия премьера Курбергса

Москва4 окт Вести.На выборах в Сейм Латвии лидирует партия "Объединенный список" во главе с премьер-министром Андрисом Курбергсом, следует из данных на сайте Центризбиркома республики.

По итогам подсчета 3% бюллетеней "Объединенный список" набирает 30,05% голосов.

Второе место с результатом 21,41%, согласно промежутоным данным, занимает левоцентристская партия "Прогрессивные", отстаивающая социал-демократические идеи и экологическую повестку. У "Нового единства", представляющего правоцентристов и региональные объединения, — 13,65%, у "Латвии на первом месте" — 8,44%.

Национал-консерваторы из "Национального объединения", которых возглавляет скандально известный министр внутренних дел Янис Домбрава, предварительно получает 7,17% голосов.

Партия "Суверенная власть"/"Объединение младолатышей", в составе которой политики, выступающие за права нацменьшинств, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и улучшение отношений с Россией и Белоруссией, набирает 5,83%.

Избирательные участки закрылись вечером в субботу, 3 октября. По данным ЦИК Латвии, всего проголосовали 788 044 избирателя, или 50,59% от имеющих право голоса граждан.

Выборы, в которых участвовали 14 политических объединений, проходили по партийным спискам.