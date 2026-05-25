Идею Рютте по Украине заблокировали те, кто раньше громче всех поучал других

Москва25 мая Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал провал инициативы генсека НАТО Марка Рютте по введению обязательного сбора в размере 0,25% ВВП на нужды Украины. По словам политика, европейские столицы больше не могут игнорировать внутреннее недовольство своих граждан.

Проблема в том, что некоторые страны НАТО заметили одну деталь: политикам ЕС больше не получится продать своим гражданам идею о помощи Украине как "инвестицию в победу" отметил Миллер

Он добавил, что генсек альянса оказался не готов к жесткому сопротивлению:

Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно уточнил польский политик

По данным прессы, основными противниками идеи стали Великобритания и Франция, поддержанные Испанией, Италией и Канадой.